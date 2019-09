"Facebook" zehninizdən keçən hər şeyi oxuya biləcək

Sosial media nəhəngi "Facebook" süni zəka texnologiyasına yatırdığı investisiya ilə gündəm olmuşdu.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, son olaraq zehin oxuya bilən sistemlərin inkişafı üçün çalışan "CTRL-lab" adlı şirkəti satın alıb. Satın alınan şirkətin "Facebook"un "Gerçəklik Laboratoriya" adlı iştirakına daxil ediləcəyi, qəbul qiymətinin isə 1 milyard dollardan aşağı olduğu bildirilib.

Mövzu ilə bağlı açıqlama edən "Facebook" AR/VR (artırılmış və virtual gerçəklik) Sədr Müavini Endryu Bosvorth "Bu kimi texnologiyalar bizə 19-cu əsrin kəşflərinin 21-ci əsrdə yenidən xəyal edilməsi üçün yaradıcı fürsətlər təqdim edir. Artırılmış reallıq (ARİ) və virtual gerçəklik (VR) arasında ünsiyyət qurulacaq. Bu ünsiyyətimizi dəyişə bilər" deyə bildirib.

Bosvorth CTRL-labs şirkətinin texnologiyasından insanların yalnız bir biləklik taxaraq cihazları istifadə belə izah edib: "Onurğanızda əllərinizdəki əzələlərə bir düymə basmağınız üçün elektrik siqnalları göndərən neyronlar var. Biləklik bu siqnalları ifşa edəcək və cihazın anlayacağı rəqəmsal siqnallara çevirəcək. Rəqəmsal həyatınız üzərindəki fəaliyyətinizi artıracaq".

CTRL-labs 2015-ci ildə Kolumbiya Universitetində fəlsəfə elmləri üzrə doktorluq etmiş Tomas Reardon və Patrik Kaifosh adlı iki sahibkar tərəfindən qurulmuşdu.

