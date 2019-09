Hansı oyun, hansı kanalda? - TV AFİŞA

Bu gün dünyanın yaşıl meydanlarında futbol oyunları keçiriləcək.

Metbuat.az sportal.az-a istinadən canlı yayımlanacaq qarşılaşmaların siyahısını təqdim edir:

Fransa I Liqası

21:00 Brest - Lion - beIN Sports MAX 1

21:00 Lill - Strasburq - beIN Sports 4

İtaliya A Seriyası

21:00 Roma - Atalanta - CBC Sport, Match! Football 2, beIN Sports 3

23:00 İnter - Latsio - Match! Football 2

İspaniya La Liqası

21:00 Malyorka - Atletiko Madrid - Match! Football 1

23:00 Real Madrid - Osasuna - CBC Sport, Match! Football 1

İngiltərə Liqa Kuboku

22:45 Milton Kins Dons - Liverpul - beIN Sports MAX 2, Match! Football 3

23:00 Mançester Yunayted - Roçdeyl - beIN Sports MAX 1

Türkiyə Kuboku

14:00 Hacettepe - Dənizlispor - A Spor

16:00 Manisa - Elazığ Belediyespor - A Spor

17:30 Kahramanmaraşspor - Fatih Karagümrük - A Spor

19:30 Diyarbekirspor - Əskişəhərspor - A Spor

21:30 Göztəpə - Yozgatspor - A Spor

