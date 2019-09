İllərdir mətbəxindən asdığı tablonun qiyməti... - İtalyan rəssamın imiş - FOTO

Fransanın paytaxtı Parisdə yaşayan bir qadının mətbəxindən asdığı tablonun florensiyalı məşhur rəssam Çimabueyə aid olduğu məlum olub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, illərdir evinin mətbəxində saxladığı tablonu mütəxəssislərə göstərdiyi zaman həqiqət ortaya çıxıb. Əsərin dəyərinin 6 milyon avro (təx. 11 milyon manat) olduğu bildirilib. "İsa ilə məsxərə" adlanan tablo 13-cü əsrdə yaradılıb.

Sənətşünas Erik Turkuin tablonun orijinal olduğunun dəqiqləşdiyini deyib. Aparılan laboratoriya testlərində də tablonun Çimabuenin yaşadığı 13-cü əsrə aid olduğu üzə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.