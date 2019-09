Azərbaycanda məşhur polis rəisi vəfat etdi

Azərbaycanda keçmiş polis rəisi vəfat edib. Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, Sabunçu və Suraxanı Rayon Polis İdarəsinin (RİP) rəisi vəzifələrində çalışmış Etibar Qazıbəyov dünyasını dəyişib. 1951-ci ildə Naxçıvan şəhərində anadan olan E.Qazıbəyov 1974-cü ildən Azərbaycanın daxili işlər orqanlarında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, Sabunçu və Suraxanı RİP-nin rəisi, son illərdə isə "Azərpoçt" MMC-nin Mərkəzi Xüsusi Rabitə İdarəsi rəisinin birinci müavini vəzifəsində çalışıb. 2017-ci ildə isə MMC-dən ayrılıb. E.Qazıbəyov "Əməkdar sərhədçisi” və "Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə təltif edilib. Allah rəhmət eləsin!

