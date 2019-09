Aparıcı Hacı Nuran Hüseynov şəxsi İnstaqram hesabında 13 il öncə xanımla çəkilmiş fotolarını paylaşıb.



Metbuat.az “primetime.az”a istinadən xəbər verir ki, o, şəkildəki xanımın adı Aysel olduğunu və Allahdan rəhmət diləyib.

Fotolardan da göründüyü kimi ikili həmahəng geyiniblər. Bu da ona dəlalət verir ki, xanım Nurana yad bir insan olmayıb.





Yazılan şərhlərdə isə Ayselin aparıcının nişanlısı olduğu və xərçəngdən dünyasını dəyişdiyi qeyd olunur.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.