Xalq artistinin ayaqları tutulub

Xalq artisti Rasim Balayevin səhhəti pisləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçinin özü Publika.az-a məlumat verib.

"Rasim bəy, özünüzü necə hiss edirsiniz” sualını aktyor belə cavablandırıb:

"Belə də, qocafəndi, yaş öz sözünü deyir. Yeriyə bilmirəm, ayaqlarım tutulub, bel və ayaq ağrıları məni incidir. Ayağımda şiş var, su yığılıb”.

Rasim Balayev bildirib ki, Gömrük Hospitalında fizioterapiya müalicəsinə başlayıb.

Məlumat üçün bildirək ki, Xalq artisti keçən il bel yırtığı diaqnozu ilə müalicə üçün Türkiyəyə getmişdi.

Xatırladaq ki, aktyor verdiyi müsahibələrinin birində "Babək” filminin çəkilişləri zamanı bir neçə dəfə atdan yıxıldığını və fəsadlarının indi üzə çıxdığını demişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.