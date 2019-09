Ermənistan kütləvi informasiya vasitələrində guya Azərbaycana məxsus PUA-nın vurulması barədə növbəti dezinformasiya xarakterli məlumat yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyindən "Report"un sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, bu xəbər həqiqətə uyğun deyil:

"Azərbaycan Ordusunun bölmələrinə məxsus PUA-lar tam tərkibdə sıradadır və itki yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.