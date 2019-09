Dövlət peşə təhsili müəssisələrində işləmək istəyən ümumtəhsil və ixtisas fənn müəllimlərinin, istehsalat təlimi ustalarının işə qəbulu üzrə sənəd qəbulu başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, uyğun namizədlər sentyabrın 25-dək müsahibə mərhələsinə dəvət olunacaqlar.

Müsahibələrin sentyabrın 26-dan 30-dək təşkili nəzərdə tutulur.

Yekun nəticələr oktyabrın 1-də elan ediləcək.

