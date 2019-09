Bakı-Sumqayıt yolunun "Avtovağzal" metrostansiyası yaxınlığından keçən hissəsində avtomobil yanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, redaksiyamıza daxil olan məlumata əsasən avtomobilin yanması nəticəsində yolda tıxac meydana gəlib.

Hadisə yerindən görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.