Geyim sifariş edən cütlük gözlənilməz surprizlə qarşılaşıb - Foto

Hollandiyada bir cütlük gözlənilməz bir surprizlə qarşılaşıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, Avstriyanın Linz şəhərində yaşayan 58 və 59 yaşlarındakı cütlük payız geyimlərini Hollandiyadakı bir internet saytından sifariş edib. Sifariş olunan geyimlər bir neçə gün sonra cütlüyə çatıb. Həyəcanla sifarişlərin olduğu paketi açan cütlük geyimlə yanaşı başqa bir paketlə də qarşılaşıblar.

Avstraliyalı qadın paketik içindəki kiçik, rəngli şeylərin dekorativ daşlar olduğunu düşünüb. Rəngli şeylərə yaxından baxan adam bunun narkotik maddə olduğunu anlayıb və dərhal karqo şirkətinəgeri göndərilib. Hadisə polisə bildirilib.

