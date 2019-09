İstanbulda hər kəsin gözü önündə dəhşətli qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, şəhərin Çekmeköy məhəlləsində bir kişi borclu olduğu şəxs tərəfindən döyülüb.

Bununla ürəyi soyumayan borc verən şəxs həmin kişini üzərində gəzdirdiyi silahdan atəş açaraq öldürüb.



Hadisə ətrafdakı sakinlər tərəfindən mobil telefonun kamerası vasitəsilə lentə alınıb.Qətldən sonra cinayətkar qaçaraq, hadisə yerindən uzaqlaşıb.

