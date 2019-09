"DeepWeb" videoları paylaşan 5 qorxunc sayt - GÖRÜNTÜLƏR +18

"DeepWeb" olaraq adlandırılan internetin qaranlıq hissəsi adi istifadəçilər üçün əlçatan olmasa da, internet üzərindən bir çox sayt "DeepWeb"də olduğu kimi qorxunc məzmunlu video və fotolar paylaşmaqdadır.

Metbuat.az xəbər verir ki, internetdə yer alan məlumatlara görə, "01101101" kodunu "Youtube"də yazmaqla bu cür videoları izləmək mümkündür. Bu araşdırmamızda məqsəd təbliğat deyil və azyaşlıların oxuması tövsiyyə edilmir. Araşdırma məlumat məqsədlidir.

İnternetdə bu cür video və məlumatlar paylaşan qorxunc saytlardan bəziləri bunlardır:

Humanleather.co.uk: Öldükdən sonra bədənlərini bağışlayan insanların cəsədlərindən götürülən dərilərdən istifadə edilərək hazırlanan kəmər, ayaqqabı kimi aksesuar və geyimlərin satıldığı saytdır. Həmçinin istədiyiniz dəri rəngində sifariş də verə bilirsiniz. Qiymətlər 9 min dollardan 27 min dollara qədər çıxır.

Deathdate.info: Nə vaxt öləcəyinizi heç düşündünüzmü? Bu saytda təqdim olunan formanı doldursanız, sistem sizin nə vaxt öləcəyinizi hesablayacaq və ölümünüzə qalan zaman ekranda göstəriləcək.

Joyofsatan.org: Satanizmlə bağlı hər şey bu saytda əks olunub – simvollar, rituallar, qaydalar və s.

NormalPornForNormalPeople.com: Bu saytda “Dr. Riçard” və “Buren” adı ilə paylaşımlar edən şəxs qorxunc videolar yayır. Bu videoların əksəriyyəti ruhi xəstələrə, seriyalı qatillərə və təcavüzlərə aid videolardır.

Sentimentalcorp.org: Saytı açdığınızda televiziya izləyən bir cütlük görəcəksiniz. Ekranın üst qismində yer alan 5 fotodan hər biri müxtəlif tük ürpədici səhifələrə yönəldilir.

