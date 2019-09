Evindən 33 metr uzunluğunda tunel qazıdı - SƏBƏB ŞOK ETDİ - Fotolar

Türkiyənin Antalya şəhərində baş verən qeyri-adi olay eşidənləri təəccübləndirib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, Antalyada Mustafa adlı şəxsin evindən 33 metr uzunluğunda tunel qazıdığı məlum olub. O, tuneli gizlətmək üçün qazıdığı yerdə tikili qursa da, uzun müddət yığılan torpağa dözməyə tikili aşıb. Tarixi əsər axtarmaq məqsədi ilə qazılan tuneldən xəbərdar olan qonşular polisə xəbər veriblər.

Polisin araşdırmasından sonra Mustafanın tuneli illərdir qazımağa başladığı məlum olub. Polis ifadəsindən sonra həmin şəxsi sərbəst buraxıb.

