Qeyri-adi ənənə -Ölüləri dəfn etmək əvəzinə baxın nə edirlər

Flipinin Saqada kəndinin əhalisi çox qədim bir ənənəni hələ də davam etdirir.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla bildirir ki, iqota qəbiləsinin 2 min ildir davam etdiyi ənənəyə görə ölüləri dəfn etmək əvəzinə əl oyması tabuta qoyaraq uçurumun kənarından asırlar. İqorotlar ölülərin bu şəkildə əcdadlarının ruhuna daha yaxın olduğunu düşünürlər. Yaşlı adamlar ətrafdakı ağac kötüklərini oyaraq öz tabutlarını hazırlayırlar və kənara adlarını yazırlar. Ölülər tabuta qoyulmadan əvvəl "ölü oturacağı"nda üzərləri yarpaqlar və adyalla əhatə olunmuş bir halda tüstülənərək çürümələri gecikdirilir.

Beləliklə bir neçə gün yaxınları ölüləri ziyarət edir. Deyilənlərə görə, qədim dövrlərdə tabutların ölçüsü balaca olduğu üçün ölülər ana qarnındakı formada tabutlara qoyulurdu. Bunun üçün də ölülərin sümükləri sındırılırdı.

Tabutları uçurumun kənarında saxlama ənənəsi əvvəllər Çin və Hindistanın bəzi bölgələrində də tətbiq olunurdu.

Bu ənənə turistlərin bölgəyə marağını artırıb.

