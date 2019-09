Azərbaycanda istehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsi elektronlaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İcbari Sığorta Bürosu məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Büro bununla bağlı əhalinin maarifləndirilməsi üçün animasiya çarxı hazırlayıb.

