Müğənni Şəbnəm Tovuzlunun birinci həyat yoldaşı Zaurla toy fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Zaur Şəbnəmin qızı Günelin atasıdır.

Cütlük 2003-cü ildə ailələrin razılığı ilə Bakı restoranlarının birində evləniblər. 2008-ci ildə isə boşanıblar.

Hazırda müğənni "Həci" ləqəbli şəxslə dini nikahdadır. Onların Əli adlı övladı var.

(axsam.az)

