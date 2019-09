İranın cənub-şərqində yerləşən Sistan və Bəluçestan vilayətində Zahidan-Tehran istiqamətində hərəkət edən sərnişin qatarı relsdən çıxıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu İranın Sistan və Bəluçestan vilayəti valiliyinin ictimai əlaqələr şöbəsinin baş direktoru Cavad Salarzehi deyib. O, əlavə edib ki, hadisə nəticəsində 40 sərnişin yaralanıb.

C.Salarzehinin sözlərinə görə, qəzaya səbəb güclü külək olub. Belə ki, külək nəticəsində relslərin üzəri qumla örtülüb və vaqonlardan biri aşıb.

