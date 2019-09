Aktirsa Çimnaz Sultan növbəti səs-küy yaradacaq görüntülərini sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisanın açıq-saçıq görüntüləri tənqid edənlərlə yanaşı tərif edənlər də az olmayıb. Qalmaqallı aktrisanın izləyiciləri "yaradıcı" şərhləri ilə dəstəklərini əsirgəməyiblər.

Ç.Sultanovaya yazılan şərhlər arasında "Bu qıracaq bizi", "Belə getsə sizə görə Həccə gedəcəm", "Gəl öldür canımız dincəlsin" kimi şərhlər diqqəti çəkib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

