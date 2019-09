2019/20 mövsümünün ilk “El-Klassiko”sunun vaxtı bəlli olub.

Metbuat.az-ın AS nəşrinə istinadən yaydığı xəbərə görə, La Liqanın 10-cu turu çərçivəsindəki qarşılaşma oktyabrın 26-sı “Kamp-Nou”da keçiriləcək. Oyun yerli vaxtla saat 13.00, Bakı vaxtı ilə saat 15.00-da başlanacaq.

Qeyd edək ki, matçın belə erkən başlaması əsasən Asiya ölkələrinə teleyayım məsələsi ilə əlaqədardır.

2017/18 mövsümündə də “El-Klassiko”nun bir matçı yerli vaxtla saat 13.00-da start götürmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.