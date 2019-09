Ərdoğan Kəşmirdəki vəziyyətə görə Hindistanı TƏNQİD ETDİ

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Kəşmir məsələsi ilə bağlı Hindistanı sərt tənqid edib.

Metbuat.az-ın Anadolu agentliyinə istinadən məlumatına görə, o bildirib ki, Hindistan Kəşmir bölgəsində təzyiq siyasətindən istifadə edərək, insanların hüquqlarını kobud şəkildə pozur.

Ərdoğanın sözlərinə görə, rəsmi Dehlinin yürütdüyü siyasət bölgənin sabitliyi üçün təhlükə törədir. “Oradakı insanlar açıq həbsxanada məhkum həyatı yaşayırlar. Sabah bu bölgədə necə qanlı toqquşmaların olacağını düşünmək istəmirəm” - deyə Ərdoğan bildirib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

