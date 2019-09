Türkiyədə PKK terrorçuları zərərsizləşdirilib.

Metbuat.az-ın Trend-ə istinadən məlumatına görə, bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Nazirliyi xəbər verib.

Məlumata əsasən, əməliyyat Diyarbəkir vilayətində həyata keçirilib.

Əməliyyat zamanı 3 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib. Bölgədə əməliyyatlar davam edir.

