"Barselona"nın futbolçusu Lionel Messi zədələnib.

Metbuat.az-ın Qol.az-a istinadən yaydığı xəbərə görə, tibbi müayinədən keçən argentinalı hücumçunun La Liqanın 6-cı turunda "Vilyarreal"la matçda ombasından zədələndiyi məlum olub.

Onun tam dəqiq bərpa müddətinin daha dərin tibbi müayinədən keçdikdən sonra müəyyənləşəcəyi bildirilib.

Qeyd edək ki, Messi zədəsi sağaldıqdan sonra ilk dəfə dünən "Vilyarreal"la görüşdə oynamışdı.

