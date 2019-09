Rusiyanın Barnaul şəhərində təyyarənin qəza enişi etməsi zamanı 23 sərnişin xəsarət alıb.

Metbuat.az "TASS" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, “Azur Air” aviaşirkətinə məxsus “Boing 767-300” təyyarəsinin şassiləri eniş zamanı alovlanıb. Vyetnamdan gələn təyyarənin göyərtəsinə 331 sərnişin olub. Hadisə nəticəsində 23 nəfər xəsarət alıb. Onlardan 5-i xəstəxanaya yerləşdirilib.

Hadisənin səbəbləri araşdırılır. / APA

