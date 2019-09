Qısqanc qız bacısına 189 bıçaq vurdu, gözlərini oydu - Sevgilisinin evində... - DƏHŞƏTLİ QƏTL

Rusiyadan gələn son dəqiqə xəbəri mediaının gündəminə oturub.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, Sankt-Peterburq şəhərində dəhşətli cinayət hadisəsi baş verib. Belə ki, 19 yaşlı Yelizaveta və 17 yaşlı Stefaniya adlı bacılar Stefaniyanın 42 yaşlı sevgilisi Alekseyin evində əyləniblər. Spirtli içki bitdiyi üçün Aleksey marketə getdiyi zaman Stefaniya qısqandığı üçün bacısına 189 bıçaq zərbəsi vuraraq onu öldürüb. Hirsi soyumayan qız öldürdükdən sonra bacısının gözlərini oyub və qulaqlarını kəsib.

Cinayət zamanı onun aşırı dərəcədə narkotik maddə istifadə etdi məlum olub. Onun əqli problemlərinin olması səbəbindən o həbsxanaya deyil, ruhi xəstəxanaya yerləşdirilib. Bacıları tanıyan şəxslər Yelizavetanın həmişə bacısını qısqandığını söyləyiblər.

