İnsanın öldürülmə vaxtını təyin edən üsul tapıldı

Seçenov Universitetinin alimləri Verona Universitetindən olan italiyalı həmkarları ilə birlikdə cinayət vaxtı insanın ölüm anını necə müəyyənləşdirməyin yolunu tapıblar.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, bu, mikroflyuid kağız kimi gözün vitreusundakı ammoniumun miqdarını təyin edən yeni texnologiyanın istifadəsi çərçivəsində baş verəcək.

Ölüm vaxtını təyin etmək üçün vitreus nümunələri bir test zolağına yerləşdirilir, sonra ammoniumun və xüsusi reaktivin kağız üzərində qarşılıqlı təsirinin nəticəsi mobil telefonla çəkilir. Şəkil rəngdəyişməsinin dərəcəsini təyin edən tətbiqetməyə yüklənir. Nəticə insanın öldüyü vaxt intervalını təyin edir.

TyumQU Hüquq və prosedur kafedrasının dosenti Viktor Kazımovun fikrincə, belə bir texnika gələcəkdə kriminalistlərin standart prosedurlarından biri ola bilər.

Bundan əvvəl Rusiya müstəntiqləri məhkəmə ekspertizası zamanı cinayətlərin açılmasına kömək edən qurğular barədə danışıblar.



