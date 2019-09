Türkan "Həci"nin aldığı "Porshe"dən danışdı

Tanınmış müğənni "həci" qalmaqalına münasibət bildirib.

Metbuat.az bildirir ki, cazibədar müğənni Türkan Heydərova azmedia.az-a açıqlamasında "Həci sevgilisi"nin ona "Porshe" alması xəbərindən danışıb.

O bildirib ki, yayılan xəbərlər tamamilə yalan və əsassızdır.

"Nəinki həci, hətta bir sayt yazırdi ki, guya evli kişidir. Mənim həyatımda nəinki evli həci, heç subay məşədi də yoxdur. Mənə həyatımda olan biri hədiyyə etmək istəsə mənim üçün ən böyük hədiyyəsi o olar ki, həmin o pulu ehtiyacı olanlara paylasın. Sevgisini mənə belə sübut etsin. Mənim hər şeyim var. Heç nəyə ehtiyacım yoxdur", - deyə o, sözlərini tamamlayıb.

