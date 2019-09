Axund məsciddən uşaqlara bu filmi izlətdi - Polis araşdırma başlatdı - FOTOLAR

Türkiyədə bir məscid axundunun uşaqlara izlətdiyi film valideynlərin sərt reaksiyasına səbəb olub.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, məsciddə axund olan bir şəxs uşaqlara məsciddə quraşdırdığı proektor vasitəsi ilə "Siccin 4" adlı qorxu filmini izlədib. Uşaqların qorxduğunu bildirən ailələr axundu tənqid ediblər. Uşaqların üzərində mənfi təsiri olduğunu düşünən kəndlilər axundu polisə şikayət ediblər.

Polisdən verilən açıqlamada axunddan ifadə alındığı bildirilib. Sakinlər tərəfindən çəkilən fotolar əsasında incələmə başladılıb.

