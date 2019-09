Təcili Yardımın "103" qaynar xəttindəki bu çətinlik vaxt uzadır - Səhiyyə Nazirliyindən AÇIQLAMA

Xəstə yaxınlarının və ya halı pisləşən şəxslərin yaxınlarının Təcili Yardıma təcili zəngi bəzən texniki olaraqda vaxt uzadır.



Metbuat.az xəbər verir ki, Bakıdan kənar yerlərdən Təcili Yardımın qaynar xətti "103"-ə ev nömrələrindən edilən zənglər normal ərazi üzrə avtomatik yönləndirildiyi halda, mobil zənglər bir başa olaraq Bakı mərkəzi Təcili Yardıma birləşdirilir.

Bu zaman Təcili Yardımın operatorları sizin harda olduğunuzu soruşduqdan sonra sizə başqa bir əlaqə nömrəsi verib sizi ərazi üzrə yönləndirir. Bu da vaxt itgisinə səbəb olur.

Məsələ ilə bağlı Press.az Səhiyyə Nazirliyi ilə əlaqə saxlayıb.

Nazirlikdən bildirilib ki, bu problemlə bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi ilə əlaqə saxlamaq lazımdır:"Zənglərin yönəldilməsi bizlik deyil. Çünki 103-ə vurulan zənglər sputnikdən yönəldilir".

Texnologiyanın inkişafı dövründə, hətta ev telefonlarının ərazi üzrə bölgələrdən edilən zənglər zamanı yönləndirildiyi halda, mobil nömrələrdən təcili olunan zənglərin bir başa Təcili Yardımın Bakıda yerləşən mərkəzinə birləşdirilməsi insanlarda narahatlıq yaradır.

Şikayətlər edənlər arasında hətta Bakıya ən yaxın ərazi olan Xırdalan şəhəridəndə var.

Qeyd etmək istəyirik ki, mobil operatorlar bütün istifadəçilərin yerləşdiyi yerləri təyin edə bilir və bəzən yerləşdiyiniz ərazi üzrə sizə məlumatlarda göndərə bilir.

Məsələn, Hava Limanında olduqda avtomatik olaraq operatorlardan mesaj olaraq gedəcəyiniz ölkədə hansı tariflərdən və mobil nömrənizdən necə istifadə edilməsi ilə bağlı sms daxil olur.

Bu çətinliyin aradan qaldırılması və bölgələrdən "103" xidmətinə edilən zənglərin avtomatik olaraq yönləndirilməsi istiqamətində veriləcək açıqlamalar sizlərlə paylaşılacaq. (press.az)

