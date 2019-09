Bakıda ölüm hadisəsi baş verib.

Metbuat.az Apa-ya istinadən xəbər verir ki, Binəqədi rayon ərazisində stadionların birində futbol oynayarkən 1976-cı il təvəllüdlü Nağıyev Emin Gülbala oğlunun anidən ürəyi tutub.

E.Nağıyev Klinikli Tibbi Mərkəzə çatdırılsa da, həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Meyit daxili və xarici müayinə üçün Məhkəmə Tibbi-Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyi Binəqədi şöbəsinə təhvil verilib.

