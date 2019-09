Şabran sakinlərinin nəzərinə

Metbuat.az -a verilən məlumata əsasən bu gün saat 16:00-dan 18:00-dək 2 saat müddətinə “Qaz İxrac” İdarəsinin balansında olan qaz ölçü qovşaqlarında quraşdırılmış mövcud daraldıcı qurğuların sərfiyyata uyğun yeni qurğularla əvəzlənməsi işləri aparılacaq.

Bu müddət ərzində Şabran rayonunun mərkəzi və bir neçə kənddə qaz təchizatı dayandırılacaq.

