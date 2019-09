Xalq artisti Mübariz Tağıyev üçüncü dəfə ata olub.



Metbuat.az ölkə.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətkarın oğlan övladı dünyaya gəlib.



Qeyd edək ki, xalq artisti Mübariz Tağıyev iki dəfə ailəli olub. Birinci evliliyindən iki qızı var. M.Tağıyevin ikinci həyat yoldaşı rəqs müəlliməsidir.





