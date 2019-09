Ət almağa imkanımız çatmırdı, hələ də ət yeyə bilmirəm - Azərbaycanlı aktyor -VİDEO

ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində aktyor Ramin Abdullayev haqqında süjet yayımlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çətin həyatından danışarkən aktyorun gözləri dolub:

“Evin sonbeşiyi mənəm. Nadinc, dəcəl əslində isə ən çox çətinliyə düşən də mən oldum. O vaxt ət almağa imkanımız çatmırdı. Hələ də ət yeyə bilmirəm. O vaxtlar çox əziyyət çəkmişəm. Onu sözlə ifadə edə bilmirəm. Maşın yumuşam, su satmışam. 9-cu sinifdən artıq məni məktəbdən çıxartdılar, oxumurdum, çünki oxuya bilmirdim, işləyirdim. 15 yaşımda uşaq yelləncəklərinə minirdim. Mənə deyirdilər ki, yekə oğlansan ayıbdır, uşaq yelləncəklərinə minmə. Deyirdim ki, mən uşaq vaxtı bunu yaşaya bilməmişəm. Atam yox idi, anam da quru maaşla bizə baxırdı. Məktəb ləvazimatlarımı, paltarlarımı özüm alırdım”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.