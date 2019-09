Elmar Məmmədyarov İrlandiyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Helen Makinti ilə görüşüb

Xarici İşlər naziri Elmar Məmmədyarov Nyu Yorkda BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyası çərçivəsində İrlandiyanın Avropa məsələləri üzrə naziri Helen Makinti ilə görüşüb.

Metbuat.az -a nazirlikdən verilən məlumata əsasən görüş zamanı tərəflər ikitərəfli münasibətlərin cari səviyyəsini müzakirə etdilər və əməkdaşlığın inkişafı üçün mövcud olan potensialı vurğuladılar.

Nazirlər beynəlxalq gündəlikdə duran məsələlər üzrə fikir mübadiləsi apardılar və bu xüsusda, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstək məsələlərinə toxundular.

