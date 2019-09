Ali Məhkəmə “Meydan TV”nin şikayəti ilə bağlı qərar çıxarıb

Ali Məhkəmədə “Meydan TV”nin saytının bloklanması ilə bağlı məhkəmə qərarından verilən kassasiya şikayətinə baxılıb.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Elçin Sadıqov məlumat verib.

O deyib ki, Ali Məhkəmə kassasiya şikayətini təmin edib, işə yenidən baxılması üçün Bakı Apelyasiya Məhkəməsinə göndərilib.

Qeyd edək ki, 2017-ci ildə Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi "Azadlıq" qəzetinin "Azadlıq.info", "Azadlıq" radiosunun "Azadlıq.org", "Azərbaycansaatı.com", "Meydan.tv" saytlarını və "Turan” telekanalı (Turan TV) və “Azərbaycan saatı” teleproqramlarının bloklanması ilə bağlı Səbail Rayon Məhkəməsinə müraciət edib. Məhkəmə saytların bloklanması ilə bağlı qərar çıxarıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi də qərarı qüvvədə saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.