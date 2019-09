20 gün əvvəl boşanan cütlükdən şok qərar

2019-cu ilin əvvəlində evlənən türkiyəli müğənni Sinan Akçıl və aktrisa Burcu Kıratlı 20 gün əvvəl aralarındakı anlaşmazlıq səbəbilə boşanmışdılar.

Metbuat.az Türkiyə mediasına istinadla bildirir ki, cütlüyün ötən gün eyni anda paylaşım etməsi ilə izləyiciləri barışışdıqlarından şübhələnib. Burcu Kıratlı "İnstagram"da əlində güllərlə fotosunu paylaşıb. Eyni anda Sinan Akçıl 24.09. 2019 tarixini "Milad" sözü ilə birlikdə qeyd edib.

Cütlüyün barışdıqları iddia edildikdən sonra Sinan Akçıl "Kanal D" ekranlarında yayımlanan (2-ci sayfa) proqramına özəl açıqlama edərək barışdıqlarını elan edib. Müğənni açıqlamasında "Burcu mənim üçün həyatdakı ən dəyərli varlıqdır. Sona qədər bu sevginin arxasındayam" deyib.

