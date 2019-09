İngiltərədə film kimi hadisə yaşanıb.

Mətbuat.az xarici mətbuata istinadla xəbər verir ki, Mançesterdə yaşayan 35 yaşlı kişi əlində nəsə olmadan evlərinə zorla girən əlisilahlı oğruları döyüb, qovub.

Məlumata görə, adı Əli olan kişi oğruları döydüyü zaman onun həyat yoldaşı evdə yatırmış.

Oğruların döyüldüyü anlar evə quraşdırılan təhlükəsizlik kameralarına düşüb.

Maraqlı görüntüləri təqdim edirik:

