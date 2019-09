Ağasəlim Çildağın oğlu olduğu deyilən Josef əslində kimdir? — VİDEO / FOTOLAR

İsveçdə yaşayan məşhur tatu ustası Josef Lokonun azərbaycanlı olduğu üzə çıxıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumatlar paylaşılır.



Josefin şəxsi Facebook səhifəsinə nəzər saldıq isə bunun əyani şahidi olmaq mümkündür. Belə ki, əsl adı Yusif olduğu deyilən tatu ustası Facebook hesabında yaxın qohumu kimi Nərminə Səttarova adlı xanımı işarələyib.





Bununla yanaşı, daha bir iddia isə onun mərhum meyxana ustası Ağasəlim Çildağın oğlu olduğudur.







İsveçdə tatu ustası kimi böyük nüfuz qazanan Josefin fotolarını təqdim edirik:





(baku.ws)

