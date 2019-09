Fransanın keçmiş prezidenti Jak Şirak 87 yaşında vəfat edib.



Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, onun ölümü ilə bağlı ətraflı məlumat hələki verilməyib.

Qeyd edək ki, Jak Şirak 1995-2007-ci illər arasında Fransa prezidenti olmuşdu.

