Türkiyə daha bir bombaı hücumla üz-üzə qalıb.



Metbuat.az Türkiyə saytlarına istinadən xəbər verir ki, Somalinin paytaxtı olan Moqadişuda, şəhərin ən işlək küçələrindən birində Türkiyə "Maarif Vəqfi"nə aid olan avtomobil partladılıb.

Hadisə nəticəsində 3 nəfərin yaralandığı bildirilib, ətraflı məlumat isə hələki yayımlanmayıb.

