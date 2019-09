Nikaraqua millisinin kapitanı Xuan Barreradan sonra Sudan millisinin baş məşqçisi Zdravko Loqaruşiç də FİFA-nın The Best 2019 sorğusunu şübhə altına alıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla yazır ki, xorvatiyalı mütəxəssis sorğuda birinci yeri tutmuş Lionel Messiyə səs vermədiyini bildirib.

