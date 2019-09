Türkiyənin istanbul şəhərində zəlzələlər davam etməkdədir.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, bu dəfə şəhərdə 5.8 bal gücümdə qiymətləndirilən zəlzələ baş verib. Zəlzələdən sonra telefon xəttləri bilinməyən səbəbdən çalışmır. Bununla bağlı şirkətlərdən hər hansı bir açıqlama yayımyanmayıb.

İstanbul Bələdiyyəsindən verilən məlumata əsasən hər hansı itki və dağıntı haqqında çağırış olmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.