ARB TV-nin “Elgizlə İzlə” verilişində xalq artisti Mübariz Tağıyevlə telefon bağlantısı yaradılıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, xalq artisti ata olması xəbərinə münasibət bildirib:

“Bilmirəm bu xəbər nə məsələdir? Bu nə biabırçılıqdır. Bilməyə-bilməyə belə xəbəri yaymaq olar? Oğlan nəvəm dünyaya gəlib. Ancaq bu xəbərdən sonra yeni fikir yaranır ki, bəlkə bir övlad yaratmaq lazımdır”.

