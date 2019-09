Daşkəsən rayon Poçt Şöbəsinin rəisi Qoşun İdris oğlu Alıyev işindən yol verdiyi nöqsanlara görə vəzifəsindən azad olunub.



Metbuat.az - ın verdiyi məlumata görə, sabiq rəis 7 ilə yaxın həmin vəzifədə çalışıb.







Yerinə təyinat hələlik yoxdur. (baku.ws)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.