Türkiyədə yaşayan azərbaycan əsilli model Çağla Şikel modelyer Cengiz Abazoğlunun təşkil etdiyi dəfilədə iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, moda gecəsində podiuma əsas model kimi Çağla Şikel və daha 39 maniken çıxıb.

Gümüşü rəngli, uzun yarıqlı libas geyinən Çağlanın podiumda alt paltarı görünüb.

Şikel sonda başında kovboy papağı və əlində qamçı səhnəyə çıxıb. Qamçını yerə çırpan Çağla diqətləri üzərinə çəkməyi bacarıb.

Qeyd edək ki, 40 yaşlı Çağla Şikel 2 uşaq anasıdır.

(olke.az)

