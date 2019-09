İstanbulun Kurtköy ərazisində yerləşən bir məsciddə qeyri-adi hadisə baş verib.

Metbuat.az Türkiyə mediasına isttinadla bildirir ki, məsciddə namaz qılarkən bir şəxs infarkt keçirib. Namaz zamanı yerə yıxılan şəxsə heç kimin kömək etməməsi diqqətləri çəkib.

Yerdə uzun müddət qaldıqdan sonra namazını bitirən iki şəxs ona kömək etməyə çalışıb. Amma yaşlı adam məsciddə həyatını itirib.

