Həbsdə olan tanınmış müğənni Fədayə Laçının vəkili Türkel Süleymanlı sabah mətbuat konfransı keçirəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, konfrans saat 16:00-da Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində başlayacaq.

Qeyd edək ki, F.Laçın 2017-ci ilin oktyabrın 23-də sevgi münasibətində olduğu “Qoca” ləqəbli məhbus Etibar Məmmədovun nəzarət altından qaçmasında təqsirləndirilərək 5 il azadlıqdan məhrum edilib. (axsam.az)

