Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin (STM) mətbuat xidmətinə rəhbər təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu vəzifəyə Əziz Əlibəyli gətirilib.

Qeyd edək ki, Əziz Əlibəyli bir müddət öncə Faktor.az saytının baş redaktoru olub.



Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinə deputat Zahid Oruc rəhbərlik edir.

