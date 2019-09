Bu gün Türkiyə vaxtilə saat 13:59-da İstanbulda 5.9 bal gücündə zəlzələ baş verib. Yeraltı təkanlar insanlar arasında təşvişə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, NTV telekanalının canlı efirində zəlzələ anı əks olunub. Aparıcı Seda Öğretir həmin görüntüləri izləyiciləri ilə bölüşüb.





