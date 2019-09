Rusiya ABŞ üçün “sürpriz” hazırlayır

Rusiya XİN rəhbəri Sergey Lavrov onun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin bəzi üzvlərinə BMT Baş Assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən iclasında iştirak etmək üçün ABŞ-ın viza verməməsinə münasibət bildirib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, xarici işlər nazirinin sözlərinə görə, ABŞ-a bu məsələ ilə əlaqədar mütləq cavab veriləcək.



"Cavab olacaq. Biz tədbirlər görürük. Bizi surpriz imkanından məhrum etməyin".



Xatırladaq ki, ABŞ Rusiya nümayəndə heyyətininn 10 üzvünə BMT Baş Assambleyasının 74-cü sessiyasında iştirak üçün viza verməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.