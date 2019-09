PKK terror təşkilatına qarşı "Kıran-4" əməliyyatına start verilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.



Bildirilir ki, əməliyyat çərçivəsində 48 terrorçu zərərsizləşdirilib. Onlardan 2-i "boz siyahı"da axtarışda olub.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.